Luca Argentero e Beppe Fiorello: derby in Spagna tra le fiction nostrane. Ecco com’è andata (Di martedì 3 agosto 2021) Doc Su Twitter erano volati stracci. Da un lato Beppe Fiorello che lodava Gli Orologi del Diavolo, perchè lontano da modelli narrativi rassicuranti senza nè medici nè ospedali, dall’altro Luca Argentero che – a ragion veduta – aveva colto una frecciata nei riguardi del successo di Doc – Nelle Tue Mani. Ora i due si sono ritrovati curiosamente contro in terra di Spagna, per mano di Mediaset España. Ieri, dopo un passaggio pay, Doc ha debuttato su Telecinco proprio nella stessa sera in cui, da alcune settimane, la rete cadetta Cuatro ospita Los relojes del diablo. Per Doc 1.219.000 spettatori (11.3%), ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 3 agosto 2021) Doc Su Twitter erano volati stracci. Da un latoche lodava Gli Orologi del Diavolo, perchè lontano da modelli narrativi rassicuranti senza nè medici nè ospedali, dall’altroche – a ragion veduta – aveva colto una frecciata nei riguardi del successo di Doc – Nelle Tue Mani. Ora i due si sono ritrovati curiosamente contro in terra di, per mano di Mediaset España. Ieri, dopo un passaggio pay, Doc ha debuttato su Telecinco proprio nella stessa sera in cui, da alcune settimane, la rete cadetta Cuatro ospita Los relojes del diablo. Per Doc 1.219.000 spettatori (11.3%), ...

