Love is in the air | le anticipazioni del 4 agosto | Eda ha perso la memoria

anticipazioni Love is in the air puntata 4 agosto. Eda è scomparsa, nessuno sa dove si trova. Serkan la trova svenuta in una fossa: è grave. Eda si nascondeLa Art Life è spaccata in due. Lo studio e la holding lavorano sullo stesso progetto, ma preparano due proposte alternative tra cui far scegliere al cliente. Scontro aperto tra Serkan e la nuova coppia composta da Efe e Eda. Alla fine si arriverà ad un punto d'incontro tra i due progetti, un mix del punto di vista architettonico e di quello paesaggistico. L'atmosfera nello studio resta comunque molto tesa, la rottura della relazione tra il Bolat e la Yildiz porta con sé conseguenze ...

