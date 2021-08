Love is in the Air, anticipazioni turche: Eda incinta di Serkan? La reazione di Bolat (Di martedì 3 agosto 2021) Le anticipazioni turche di Love is in the Air, annunciano puntate alquanto particolari, che andranno prossimamente in onda in Italia. I futuri appuntamenti, racconteranno situazioni ambigue tra i protagonisti. In particolar modo, equivoci e malintesi rappresenteranno gli ingredienti principali che scombussoleranno soprattutto l’equilibrio di Serkan. Nello specifico, Eda, manifesterà di continuo alcuni sintomi riconducibili ad … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 3 agosto 2021) Lediis in the Air, annunciano puntate alquanto particolari, che andranno prossimamente in onda in Italia. I futuri appuntamenti, racconteranno situazioni ambigue tra i protagonisti. In particolar modo, equivoci e malintesi rappresenteranno gli ingredienti principali che scombussoleranno soprattutto l’equilibrio di. Nello specifico, Eda, manifesterà di continuo alcuni sintomi riconducibili ad … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

