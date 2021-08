Love is in the air anticipazioni 5 agosto 2021, Ayfer rischia di perdere il vivaio? (Di martedì 3 agosto 2021) Nella puntata di Love Is in the Air di giovedì 5 agosto 2021 ritroviamo Eda e sua zia Ayfer mentre discutono a causa dell’incidente avuto dalla ragazza. La donna infatti è risentita per non essere stata avvisata immediatamente, mentre la nipote si faceva consolare da Serkan. Nel frattempo però il vivaio di fiori di Ayfer non sta dando i frutti sperati e questo è un problema economico non indifferente per la donna. Puntata di Love is in the air del 5 agosto 2021 E’ a questo che Figen consiglia alla fioraia di affittare parte del suo spazio ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 3 agosto 2021) Nella puntata diIs in the Air di giovedì 5ritroviamo Eda e sua ziamentre discutono a causa dell’incidente avuto dalla ragazza. La donna infatti è risentita per non essere stata avvisata immediatamente, mentre la nipote si faceva consolare da Serkan. Nel frattempo però ildi fiori dinon sta dando i frutti sperati e questo è un problema economico non indifferente per la donna. Puntata diis in the air del 5E’ a questo che Figen consiglia alla fioraia di affittare parte del suo spazio ...

