Lostinato | è uscito il nuovo Ep “Pure si chiove”

Leggi su lopinionista

(Di martedì 3 agosto 2021) NAPOLI –, al secolo Gianluca Di Bonito, classe 1973, è un brillante compositore, autore e musicista che produce in totale autonomia le proprie opere. Proveniente dalla scena underground napoletana degli anni ’90 come chitarrista, autore e compositore, con il passare del tempo si crea un proprio stile musicale e di scrittura, con testi in dialetto napoletano dopo anni di cantautorato italiano. La prima pubblicazione con lo pseudonimorisale a febbraio/marzo 2021 con un Ep omonimo di cinque brani, i quali hanno ottenuto un notevole riscontro sia di pubblico che di ascolti in una stretta cerchia di nicchia cantautorale. Il 27 luglio ha ...