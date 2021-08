Lorenzo Zazzeri derubato dopo il suo ritorno in Italia dalle Olimpiadi (FOTO) (Di martedì 3 agosto 2021) Furto a Lorenzo Zazzeri Un evento davvero vergognoso quello che è accaduto oggi a Lorenzo Zazzeri, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Tokyo grazie alla staffetta 4×100 stile libero. Il nuotatore è tornato a casa, nella sua Firenze, e tra la tarda mattinata e il primissimo pomeriggio ha trovato una bruttissima sorpresa. Qualcuno gli ha rotto L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 3 agosto 2021) Furto aUn evento davvero vergognoso quello che è accaduto oggi a, medaglia d’argento alledi Tokyo grazie alla staffetta 4×100 stile libero. Il nuotatore è tornato a casa, nella sua Firenze, e tra la tarda mattinata e il primissimo pomeriggio ha trovato una bruttissima sorpresa. Qualcuno gli ha rotto L'articolo proviene da Novella 2000.

LiaCapizzi : Ehi tu, che alle 13 oggi a Firenze hai fatto ciò... Che te ne fai di divise e magliette Italia, che non potresti ri… - DarioNardella : A Lorenzo Zazzeri, il nostro campione olimpico appena tornato in Italia, sono stati rubati i ricordi dell’esperienz… - ItaliaTeam_it : TRA I FINALISTI NEI 50 SL! ? Un magnifico Lorenzo Zazzeri accede alla finale con il tempo di 21.75! #ItaliaTeam|… - xinxing_ : RT @W1NTERWIDOW: ??ATTENZIONE FATE GIRARE?? Hanno rubato TUTTO a LORENZO ZAZZERI, per favore #rt e spargete la voce, se vedete qualcuno o… - 7amicadifriends : RT @W1NTERWIDOW: ??ATTENZIONE FATE GIRARE?? Hanno rubato TUTTO a LORENZO ZAZZERI, per favore #rt e spargete la voce, se vedete qualcuno o… -