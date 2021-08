L’opposizione popolare serba contro lo sfruttamento delle risorse naturali (Di martedì 3 agosto 2021) Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Le battaglie ambientaliste sull’uso e sullo sfruttamento delle risorse naturali si sono diffuse solo recentemente in Serbia. Ancora poco studiate, in particolare, sono quelle che avvengono in aree periferiche e marginali lontane dai centri urbani. In queste zone i cittadini che si mobilitano – spesso direttamente interessati dalle problematiche derivanti dallo sfruttamento ambientale – hanno meno risorse e meno possibilità di rendere le proprie lotte visibili e di attirare l’attenzione e il supporto del pubblico e dei media. Abbiamo intervistato ... Leggi su linkiesta (Di martedì 3 agosto 2021) Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Le battaglie ambientaliste sull’uso e sullosi sono diffuse solo recentemente in Serbia. Ancora poco studiate, in particolare, sono quelle che avvengono in aree periferiche e marginali lontane dai centri urbani. In queste zone i cittadini che si mobilitano – spesso direttamente interessati dalle problematiche derivanti dalloambientale – hanno menoe meno possibilità di rendere le proprie lotte visibili e di attirare l’attenzione e il supporto del pubblico e dei media. Abbiamo intervistato ...

Simone98RC : Seriamente: sarebbe molto più produttivo abbandonare il @Mov5Stelle e contribuire al rafforzamento di un fronte pop… - laetranger : @carlhoff 'Conservazione-superamento' (non opposizione totale e mulesca) significa processo dialettico con il quale… - katiaKaska : RT @DinamoPress: Dopo trent'anni di lotta popolare ancora un corteo per ribadire l'opposizione as una opera inutile e devastante #notav htt… - Skittygoa : RT @DinamoPress: Dopo trent'anni di lotta popolare ancora un corteo per ribadire l'opposizione as una opera inutile e devastante #notav htt… - SempreaSud : RT @DinamoPress: Dopo trent'anni di lotta popolare ancora un corteo per ribadire l'opposizione as una opera inutile e devastante #notav htt… -

Ultime Notizie dalla rete : L’opposizione popolare L’opposizione popolare serba contro lo sfruttamento delle risorse naturali Linkiesta.it