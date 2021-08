Londra, il free climber arrestato lo ha fatto ancora: si è arrampicato su un grattacielo di 147 metri per il clima (Di martedì 3 agosto 2021) Lo avevano arrestato due anni fa, per quel suo bisogno proibito di scalare le vette urbane di Londra. George King - Thompson lo ha rifatto: il giovane free - climber, 21 anni, si è arrampicato sulla ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 agosto 2021) Lo avevanodue anni fa, per quel suo bisogno proibito di scalare le vette urbane di. George King - Thompson lo ha ri: il giovane, 21 anni, si èsulla ...

