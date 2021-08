Lombardia, in arrivo 10 milioni di euro alle PMI artigiane. CNA Lombardia: “Dalla Regione un segnale positivo a supporto dell’artigianato” (Di martedì 3 agosto 2021) Regione Lombardia ha varato in queste ore un importante stanziamento di 10 milioni di euro a supporto delle PMI artigiane: si tratta di una misura che sosterrà l’acquisto di beni strumentali, macchinari e attrezzature per le imprese dell’artigianato, ma anche del turismo CNA Lombardia guarda con favore alla misura adottata Dalla Regione: “E’ un segnale importante, che arriva nel momento giusto – afferma il Presidente Daniele Parolo -. Come emerso dai dati che CNA ... Leggi su newsagent (Di martedì 3 agosto 2021)ha varato in queste ore un importante stanziamento di 10didelle PMI: si tratta di una misura che sosterrà l’acquisto di beni strumentali, macchinari e attrezzature per le imprese, ma anche del turismo CNAguarda con favore alla misura adottata: “E’ unimportante, che arriva nel momento giusto – afferma il Presidente Daniele Parolo -. Come emerso dai dati che CNA ...

Advertising

teocorbe : @abussola57 in quel grosso centro commerciale a nord est della Lombardia.... ma cascasse il mondo alle sorgenti de… - robertomauri15 : @thomasconlacca Mia mamma vive in Lombardia, io in Umbria. Con la 104 vado da lei tre giorni ogni mese. Da quattro… - PiacereIseo : Botto di mercato del Franciacorta: ufficiale l'arrivo dell'attaccante Ciro De Angelis - Tuttocampo - infoitinterno : METEO MILANO - MALTEMPO in arrivo sulla LOMBARDIA, con rischio NUBIFRAGI anche sul capoluogo - nanoassassino : @Monica09058845 @giorgio_gori Quello che voleva fare il presidente della Lombardia, ma arrivò a 20 punti da fontana, dico fontana. -