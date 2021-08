Locatelli Juve, fissato un nuovo incontro per sbloccare la trattativa: le ultime (Di martedì 3 agosto 2021) Locatelli Juve, fissato un nuovo incontro tra le due società: le ultime sulla trattativa che potrebbe portare il centrocampista a Torino Presto ci sarà un nuovo incontro tra Juventus e Sassuolo per discutere del trasferimento di Manuel Locatelli a Torino. Il centrocampista classe ’98 è l’obiettivo principale di Cherubini, anche se permane la distanza tra domanda e offerta. Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro cash, mentre la Juve propone una formula diversa: prestito con obbligo di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 3 agosto 2021)untra le due società: lesullache potrebbe portare il centrocampista a Torino Presto ci sarà untrantus e Sassuolo per discutere del trasferimento di Manuela Torino. Il centrocampista classe ’98 è l’obiettivo principale di Cherubini, anche se permane la distanza tra domanda e offerta. Il Sassuolo chiede 40 milioni di euro cash, mentre lapropone una formula diversa: prestito con obbligo di ...

Advertising

Gazzetta_it : Nuovo incontro per Locatelli ma la Juve ha anche il piano B: tentazione Bakayoko - romeoagresti : Nelle ultime ore l’entourage di #Pjanic ha contattato nuovamente la #Juve per provare ad accelerare. La palla ora p… - AlfredoPedulla : #Locatelli-#Juve: presto nuova puntata per arrivare alla soluzione. #Koopmeiners-#Atlanta: nuovi contatti in serata - andreozzi93 : @romeoagresti @GoalItalia Ma almeno sti morti di fame prendono Locatelli o ci dobbiamo accontentare di uomo in ciab… - scaribel : @AnnaS86938977 @Scaes3 @mirkonicolino @GiuseppePinus Se la Juve crede in Locatelli non vedo il problema dell'obblig… -