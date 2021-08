LIVE Vela, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: ORO ITALIA!!!!! Tita-Banti trionfano nei Nacra 17 davanti alla Gran Bretagna! (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.06 La nostra DIRETTA volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 9.04 Medal Race impeccabile dal punto di vista tattico per Tita-Banti: prudenti in partenza e negli incroci, poi marcatura stretta sulla barca britannica fino al traguardo. Gli azzurri hanno dominato le 12 regate di flotta, costruendosi un vantaggio cruciale per poter gestire con maggiore tranquillità la Finale odierna. 9.01 Di seguito la classifica finale dei Nacra 17 ai Giochi Olimpici di Tokyo 2021: ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.06 La nostravolge al termine, grazie per averci seguito e appuntamentoprossima su OA Sport! 9.04 Medal Race impeccabile dal punto di vista tattico per: prudenti in partenza e negli incroci, poi marcatura stretta sulla barca britannica fino al traguardo. Gli azzurri hanno dominato le 12 regate di flotta, costruendosi un vantaggio cruciale per poter gestire con maggiore tranquillità la Finale odierna. 9.01 Di seguito la classifica finale dei17 ai Giochi Olimpici di2021: ...

