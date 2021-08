LIVE Nuoto di fondo | Olimpiadi Tokyo in DIRETTA | la brasiliana Cunha domina lo sprint! Delusione Bruni

(Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.33: Quattordicesimo posto pera 2’39”. Gara da dimenticare per l’azzurra 1.31: VINCE LAche mantiene il vantaggio nel finale, secondo posto per l’olandese Van Rouwendaal, terzo posto per la australiana Lee, poi Olasz e Beck 1.30: Battaglia-Van Rouwendaal 1.29:sempre sola davanti quando mancano meno di 300 metri, poi Lee e Van Rouwendaal che ha allargato troppo la traiettoria 1.26:sempre avanti quando si avvicina l’imbuto 1.24: Ultima boa, 500 metri al traguardo: ...

LA DIRETTA IL PROGRAMMA DEL NUOTO DI FONDO IL REGOLAMENTO DEL NUOTO DI FONDO IL MEDAGLIERE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO PROGRAMMA COMPLETO TOKYO 2020: ORARI E TV La diretta live della 10 km femminile di nuoto di fondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con Rachele Bruni pronta a regalare un sogno all'Italia. Si parte già alle ore 23.30 (06.30 in Giappone) per una ga ...