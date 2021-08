LIVE Nuoto artistico, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Cerruti-Ferro sognano la top5 nel libero del duo (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire il programma del giorno in tv – La cronaca dei preliminari del libero – La cronaca dei preliminari del tecnico Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale del duo del Nuoto artistico di queste Olimpiadi di Tokyo. Il Tokyo Aquatics Centre sarà teatro della danza in vasca e lo spettacolo garantito. Costanza Ferro e Linda Cerruti saranno in gara nella routine libero. Un percorso difficile per le due liguri, 18 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire il programma del giorno in tv – La cronaca dei preliminari del– La cronaca dei preliminari del tecnico Buongiorno e bentrovati alladella Finale del duo deldi questedi. IlAquatics Centre sarà teatro della danza in vasca e lo spettacolo garantito. Costanzae Lindasaranno in gara nella routine. Un percorso difficile per le due liguri, 18 ...

Advertising

Nuotomania : DA CORSIA4 - #Nuotoinacquelibere #acquelibere #fondo #olimpiadi Tokyo 2020 | Live report 10 km donne: Archiviate le… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 12 con altri 17 titoli in palio tra nuoto di fondo, atletica, skateboard, boxe, sollevamento… - Nuotomania : DA OASPORT - #Fondo #LiveSport #Nuoto #Tokyo2021 #AnaMarcelaCunha LIVE Nuoto di fondo, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE – Tokyo 2020 nuoto di fondo 10 km femminile con Rachele Bruni (DIRETTA) - #Tokyo #nuoto #fondo #femminile - ila_lila : Comunque, almeno per il tecnico, anche nel nuoto sincronizzato (o artistico, come viene chiamato ora) dovrebbero in… -