LIVE Italia-Francia 66-66, Olimpiadi basket in DIRETTA: azzurri semplicemente eroici (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 73-73 DANILOOOOOOOOOOOOOOOOOO TRIPLAAAAAAAAA. 70-73 Batum trova il jumper dall’angolo. 70-71 Due liberi di Fontecchio. 68-71 Fournier con la penetrazione al ferro. 68-69 Appoggio al vetro di Gallinari. Mancano quattro minuti. Tonut ruba palla, ma non riesce poi a chiudere con l’appoggio al ferro. 66-69 Tripla di Luwawu-Cabarrot. 66-66 PAREGGIA FONTECCHIO DALLA LUNETTA. Il ferro respinge la tripla di Fontecchio. Italia semplicemente eroica. 63-66 FONTECCHIOOOOOOOOOOOOOOO! TRIPLAAAAAAAAAAA Gallinari non trova la tripla del -3 in solitaria, poi la Francia perde palla. 60-66 ANCORA ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA73-73 DANILOOOOOOOOOOOOOOOOOO TRIPLAAAAAAAAA. 70-73 Batum trova il jumper dall’angolo. 70-71 Due liberi di Fontecchio. 68-71 Fournier con la penetrazione al ferro. 68-69 Appoggio al vetro di Gallinari. Mancano quattro minuti. Tonut ruba palla, ma non riesce poi a chiudere con l’appoggio al ferro. 66-69 Tripla di Luwawu-Cabarrot. 66-66 PAREGGIA FONTECCHIO DALLA LUNETTA. Il ferro respinge la tripla di Fontecchio.eroica. 63-66 FONTECCHIOOOOOOOOOOOOOOO! TRIPLAAAAAAAAAAA Gallinari non trova la tripla del -3 in solitaria, poi laperde palla. 60-66 ANCORA ...

Eurosport_IT : Per Michieletto serve l'autovelox ?? Primo set Italia contro l'Argentina (25-21) ?????????? Segui il match dei quarti LI… - Eurosport_IT : Sorpasso Argentina. Serve testa e cuore per ribaltare il punteggio Azzurri! Forza! ???? Italia-Argentina 1-2 (25-21,… - Eurosport_IT : Ragazzi, non smettete di lottare! Italia-Argentina 1-1 (25-21, 23-25) ???????? Segui il match dei quarti LIVE su… - yukauntitled : Io sto così con questo che scrive le domande in chat e noi che dobbiamo rispondere e i risultati live dell'Italia - FedeAle1525 : RT @Eurosport_IT: Sorpasso Argentina. Serve testa e cuore per ribaltare il punteggio Azzurri! Forza! ???? Italia-Argentina 1-2 (25-21, 23-25… -