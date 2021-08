LIVE Italia-Francia 42-43, Olimpiadi basket in DIRETTA: vantaggio francese all’intervallo (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA FINISCE IL SECONDO QUARTO! L’Italia va al riposo alla pausa lunga con un punto di svantaggio (43-42). Francia trascinata dalle sue stelle Fournier (12) e Batum (7 punti ed 8 rimbalzi). L’Italia ha avuto un ottimo impatto da Gallinari e Polonara, entrambi in doppia cifra. 42-43 Fournier sfida Gallinari nell’uno contro uno e trova il sottomano vincente. Ultimi nove secondi per l’attacco azzurro. 42-41 Gallinari glaciale dalla lunetta 40-41 Fournier alza la parabola e trova la retina dopo il rimbalzo offensivo. 40-39 POLONARAAAAAAAAAAA! Il cuore degli azzurri continua a ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINISCE IL SECONDO QUARTO! L’va al riposo alla pausa lunga con un punto di s(43-42).trascinata dalle sue stelle Fournier (12) e Batum (7 punti ed 8 rimbalzi). L’ha avuto un ottimo impatto da Gallinari e Polonara, entrambi in doppia cifra. 42-43 Fournier sfida Gallinari nell’uno contro uno e trova il sottomano vincente. Ultimi nove secondi per l’attacco azzurro. 42-41 Gallinari glaciale dalla lunetta 40-41 Fournier alza la parabola e trova la retina dopo il rimbalzo offensivo. 40-39 POLONARAAAAAAAAAAA! Il cuore degli azzurri continua a ...

Eurosport_IT : Per Michieletto serve l'autovelox ?? Primo set Italia contro l'Argentina (25-21) ?????????? Segui il match dei quarti LI… - Eurosport_IT : 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - Eurosport_IT : Forza Fede, tutta Italia è con te ???????? ?? Segui LIVE: - stefanobersani : RT @Eurosport_IT: Per Michieletto serve l'autovelox ?? Primo set Italia contro l'Argentina (25-21) ?????????? Segui il match dei quarti LIVE su… - Giorgiovsb : RT @Eurosport_IT: Per Michieletto serve l'autovelox ?? Primo set Italia contro l'Argentina (25-21) ?????????? Segui il match dei quarti LIVE su… -