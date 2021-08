LIVE Italia-Francia 34-35 | Olimpiadi basket in DIRETTA | grande equilibrio a metà secondo quarto

(Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA34-37 Gobert con la schiacciata in tap-in. 34-35 Arresto e tiro di Mannion dalla lunetta. Si muove solo la retina. 32-33 Il jumper di Gallinari.sul -1 a cinque minuti dalla fine del. 30-33 Dentro il libero del lungo francese. 30-32 Fall pescato da Heurtel e schiacciata facile con fallo di Pajola. 30-30 Tripla di Batum del pareggio. 30-27 Heurtel tiene incollata la. Altro incredibile canestro del play francese. Sette minuti all’intervallo. 30-25 1/2 di Heurtel dalla lunetta 30-24 Dentro il libero del Gallo. 29-24 ECCO GALLINARI! Canestro ...

Eurosport_IT : Per Michieletto serve l'autovelox ?? Primo set Italia contro l'Argentina (25-21) ?????????? Segui il match dei quarti LI… - Eurosport_IT : 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - Eurosport_IT : Forza Fede, tutta Italia è con te ???????? ?? Segui LIVE: - nikizag7 : RT @Eurosport_IT: Per Michieletto serve l'autovelox ?? Primo set Italia contro l'Argentina (25-21) ?????????? Segui il match dei quarti LIVE su… - Deborah09275901 : @Aka7evenreal Meno male @Aka7evenreal stasera ti guardo a Cornetto Battiti Live 2021 a Italia uno -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

...agosto è ancora più conveniente perchè il deposito minimo iniziale richiesto per fare trading... La quotata del settore automotive ieri sera ha pubblicato i dati sulle immatricolazioni in...- Francia: orario e dove vederla- Francia, le ulrimissime Diretta- Francia - - La Francia si riavvicina ma Gallinari la riporta indietro - Inizia il secondo quarto 27 - 20 ...Il produttore di abbigliamento e accessori per motociclisti ha acquisito il controllo dell’azienda rilevando le partecipazioni detenute ...Italia-Francia, per il quarto di finale del torneo olimpico di pallacanestro, si gioca a Saitama alle 10.20 italiane (le 17.20 in Giappone). La squadra vittoriosa potrà continuare ...