LIVE Italia-Francia 12-10 | Olimpiadi basket in DIRETTA | ottimo avvio degli azzurri

(Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-18 Tap in di Polonara che segna con il fallo di Yabusele. Achille poi sbaglia il libero supplementare. 18-18 La schiacciata di Melli. Pareggio a due minuti e mezzo dalla fine del primo quarto. 16-18 Heurtel firma il sorpasso. 16-16 Tripla dall’angolo di Fournier. 16-13 Tonut ruba palla e vola in contropiede da solo. 14-13 Tripla di Fournier. 14-10 Piazzato dall’angolo di Tonut. 12-10 Ancora Gobert. Già otto punti per il centro francese. Sono passati cinque minuti. 12-8 Tutto troppo facile per Gobert sotto canestro. 12-6 FONTECCHIO! TRIPLA! 9-6 Gobert in penetrazione. 9-4 POLONARAAAAAA! TRIPLAAAAAA! 6-4 Rimbalzone offensivo di ...

Eurosport_IT : 'Siam pronti alla morte, l'Italia chiamò! SEEE!' ?????????? ?? Segui LIVE Italia-Nigeria: - Eurosport_IT : Forza Fede, tutta Italia è con te ???????? ?? Segui LIVE: - fanpage : È RECORD ITALIANO! Strepitosa Daisy che vola in finale! ???? #tokyo2020 #olimpiaditipo #GiochiOlimpici - infoitsport : Risultati Ciclismo Pista/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Italia, record del mondo - infoitsport : Medagliere Olimpico: Italia a quota 29, supera l'Olanda. Aggiornamenti live -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Italia

Inno di Mameli a Tokyo, tutto pronto per- Francia: di seguito la diretta testuale. Diretta- Francia - Prio rimbalzo di Melli Via, si parte. Palla a due. Primo pallone per la Francia -...APPROFONDIMENTILe gare di oggi SPORT Video PALLACANESTRO- Nigeria 80 - 71: azzurri ai quarti BASKET- Germania, gli azzurri vincono in rimonta 92 - 82. Le foto... OLIMPIADI ...Non ha niente da perdere l'Italbasket di Meo Sacchetti, che alle 10.20 del mattino in Italia sfida la Francia nei quarti di finale del torneo di basket alle Olimpiadi di Tokyo. Gli azzurri hanno ...Italia-Francia Olimpiadi 2020 in diretta live: ecco la presentazione della sfida dei quarti di finale in programma oggi, 3 agosto 2021. Oggi è il grande giorno di Italia-Francia, ...