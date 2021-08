LIVE Italia-Argentina 1-2, Olimpiadi volley in DIRETTA: sudamericani più concreti nel sec ondo set, 22-25 (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22-25 Invasione Juantorena e l’Argentina è avanti 1-2. I sudamericani stanno giocando benissimo 22-24 Errore al servizio Argentina 21-24 Errore al servizio Italia 21-23 Diagonale stretta di Michieletto da zona 4 20-23 Primo tempo Solè 20-22 Primo tempo Piano 19-22 Argentina perfetta in difesa, attacco vincente Palacios 19-21 Muro Argentina su Michieletto 19-20 Pipe senza muro di Palacios 19-19 Juantorena vincente da zona 2 18-19 Primo tempo Sollè 18-18 Juantorena sulle mani alte del muro da zona 4 17-18 Errore al ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-25 Invasione Juantorena e l’è avanti 1-2. Istanno giocando benissimo 22-24 Errore al servizio21-24 Errore al servizio21-23 Diagonale stretta di Michieletto da zona 4 20-23 Primo tempo Solè 20-22 Primo tempo Piano 19-22perfetta in difesa, attacco vincente Palacios 19-21 Murosu Michieletto 19-20 Pipe senza muro di Palacios 19-19 Juantorena vincente da zona 2 18-19 Primo tempo Sollè 18-18 Juantorena sulle mani alte del muro da zona 4 17-18 Errore al ...

Advertising

Eurosport_IT : Per Michieletto serve l'autovelox ?? Primo set Italia contro l'Argentina (25-21) ?????????? Segui il match dei quarti LI… - Eurosport_IT : Sorpasso Argentina. Serve testa e cuore per ribaltare il punteggio Azzurri! Forza! ???? Italia-Argentina 1-2 (25-21,… - Eurosport_IT : Ragazzi, non smettete di lottare! Italia-Argentina 1-1 (25-21, 23-25) ???????? Segui il match dei quarti LIVE su… - mi3czysl4w24 : Durante Italia-Argentina mettono Live while we’re young e io urlo - tobesogreta : live while we’re young durante il break della partita di pallavolo Italia Argentina -