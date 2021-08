LIVE Ginnastica artistica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tra poco la finale alla trave. Torna Simone Biles (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35 Tra quindici minuti circa la finale alla trave. Ultima gara femminile di queste Olimpiadi, cresce l’attesa per Simone Biles. 10.34 Il cinese Jingyuan Zou ha confermato il pronostico della vigilia e ha conquistato la medaglia d’oro col punteggio di 16.233. Sul podio il tedesco Lukas Dauser (15.700) e il turco Ferhat Arican (15.633). 10.33 Staffilata di Lukas Dauser! Il tedesco si prende l’argento con 15.700! 10.28 Joe Fraser non va oltre a 14.500, ultimo. Manca solo il tedesco Lukas Dauser. 10.24 Difficoltà ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.35 Tra quindici minuti circa la. Ultima gara femminile di queste, cresce l’attesa per. 10.34 Il cinese Jingyuan Zou ha confermato il pronostico della vigilia e ha conquistato la medaglia d’oro col punteggio di 16.233. Sul podio il tedesco Lukas Dauser (15.700) e il turco Ferhat Arican (15.633). 10.33 Staffilata di Lukas Dauser! Il tedesco si prende l’argento con 15.700! 10.28 Joe Fraser non va oltre a 14.500, ultimo. Manca solo il tedesco Lukas Dauser. 10.24 Difficoltà ...

