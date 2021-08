LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: tocca a Ganna con il quartetto. Record italiano per le azzurre, ma non basta (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.22 Si chiude questa qualifica della sprint a squadre maschile con la Gran Bretagna seconda, non lontanissima dagli olandesi: probabilmente sarà la sfida per l’oro. 9.18 Francia e Nuova Zelanda vanno dietro l’Olanda. 9.14 Miglior tempo per l’Olanda, grande favorita per il titolo: 42.134. 9.12 Gran tempo per l’Australia: nuovo Record olimpico in 42.371. 9.09 Germania che va dietro la Russia. Sono sempre otto le squadre al via, a differenza delle donne formate da tre uomini ciascuno. 9.08 La super favorita del giorno sarà sicuramente l’Olanda, Record del mondo nel 2020 in 41?225, ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.22 Si chiude questa qualifica della sprint a squadre maschile con la Gran Bretagna seconda, non lontanissima dagli olandesi: probabilmente sarà la sfida per l’oro. 9.18 Francia e Nuova Zelanda vanno dietro l’Olanda. 9.14 Miglior tempo per l’Olanda, grande favorita per il titolo: 42.134. 9.12 Gran tempo per l’Australia: nuovoolimpico in 42.371. 9.09 Germania che va dietro la Russia. Sono sempre otto le squadre al via, a differenza delle donne formate da tre uomini ciascuno. 9.08 La super favorita del giorno sarà sicuramente l’Olanda,del mondo nel 2020 in 41?225, ...

