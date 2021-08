LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Filippo Ganna e gli azzurri sfidano la Danimarca in finale (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia sigla il nuovo record del mondo e si gioca la medaglia d’oro – VIDEO Ganna trascina gli azzurri verso il record del mondo – VIDEO L’incidente tra Danimarca e Gran Bretagna Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE di una delle giornate più attese per i colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ebbene sì, perchè quest’oggi la Nazionale Italiana dell’Inseguimento a squadre maschile si giocherà la medaglia d’oro contro la Danimarca. Il tutto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’Italia sigla il nuovo record del mondo e si gioca la medaglia d’oro – VIDEOtrascina gliverso il record del mondo – VIDEO L’incidente trae Gran Bretagna Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradi una delle giornate più attese per i colorialledi2020. Ebbene sì, perchè quest’oggi la Nazionale Italiana dell’Inseguimento a squadre maschile si giocherà la medaglia d’oro contro la. Il tutto ...

