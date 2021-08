LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: a breve il quartetto femminile! (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.26 I due accoppiamenti decisivi sono quelli tra Gran Bretagna e Stati Uniti, e, soprattutto Germania (autrice ieri del record del mondo) e Italia. 8.23 La prima gara, in scena alle 8.30, sarà il primo turno dell’inseguimento a squadre femminile. Vi ricordiamo il regolamento: quattro batterie, dalle ultime due, praticamente due semifinali, usciranno fuori (le due vincitrici) le finaliste per l’oro. In finale per il bronzo invece spazio ai due tempi migliori tra le vincitrici delle altre batterie e le perdenti delle semifinali. 8.20 In casa azzurra la prova più importante sarà però sicuramente il primo turno ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.26 I due accoppiamenti decisivi sono quelli tra Gran Bretagna e Stati Uniti, e, soprattutto Germania (autrice ieri del record del mondo) e Italia. 8.23 La prima gara, in scena alle 8.30, sarà il primo turno dell’inseguimento a squadre femminile. Vi ricordiamo il regolamento: quattro batterie, dalle ultime due, praticamente due semifinali, usciranno fuori (le due vincitrici) le finaliste per l’oro. In finale per il bronzo invece spazio ai due tempi migliori tra le vincitrici delle altre batterie e le perdenti delle semifinali. 8.20 In casa azzurra la prova più importante sarà però sicuramente il primo turno ...

