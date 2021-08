LIVE Ciclismo su pista, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: a breve il quartetto femminile! Record del mondo per la Gran Bretagna (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 8.54 È il momento delle azzurre: Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini. Per puntare alla finale per il bronzo serve un miglioramento del Record italiano di circa due secondi. Un’impresa. 8.53 Volano in finale per l’oro Archibald, Kenny, Knight e Barker. USA certi della finalina per il bronzo. 8.51 UNA SFIDA MOSTRUOSA! Spettacolo assoluto tra Gran Bretagna e Stati Uniti. Le britanniche riescono ad imporsi con un meraviglioso 4:06.748, nuovo Record del mondo. 8.47 È il momento di ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.54 È il momento delle azzurre: Rachele Barbieri, Letizia Paternoster, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini. Per puntare alla finale per il bronzo serve un miglioramento delitaliano di circa due secondi. Un’impresa. 8.53 Volano in finale per l’oro Archibald, Kenny, Knight e Barker. USA certi della finalina per il bronzo. 8.51 UNA SFIDA MOSTRUOSA! Spettacolo assoluto trae Stati Uniti. Le britanniche riescono ad imporsi con un meraviglioso 4:06.748, nuovodel. 8.47 È il momento di ...

