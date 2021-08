LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Francesca Genzo vola in finale, appuntamento alle 04:30 (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03:35 ! appuntamento a tra poco con la nostra DIRETTA LIVE! 03:32 Nuovo record olimpico per la Nuova Zelanda, che fa segnare un assurdo 1’36”724, in finale A anche Australia, Bielorussia e Polonia. 03:30 Si va! 03:27 Al via nell’ultima semifinale di giornata Australia 1, Australia 2, Belgio, ROC, Polonia, Nuova Zelanda, Bielorussia e Austria. 03:25 Record olimpico in 1’37”912 per l’Ungheria di Danuta Kozak e Dora Bodonyi, segue l’altra coppia ungherese, la Francia e la Germania. 03:22 Partite! 03:19 Presentazione delle atlete in ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03:35 !a tra poco con la nostra! 03:32 Nuovo record olimpico per la Nuova Zelanda, che fa segnare un assurdo 1’36”724, inA anche Australia, Bielorussia e Polonia. 03:30 Si va! 03:27 Al via nell’ultima semidi giornata Australia 1, Australia 2, Belgio, ROC, Polonia, Nuova Zelanda, Bielorussia e Austria. 03:25 Record olimpico in 1’37”912 per l’Ungheria di Danuta Kozak e Dora Bodonyi, segue l’altra coppia ungherese, la Francia e la Germania. 03:22 Partite! 03:19 Presentazione delle atlete in ...

