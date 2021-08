LIVE Basket – Italia-Francia 42-43, Tokyo 2020 RISULTATO IN DIRETTA (Di martedì 3 agosto 2021) Italia e Francia scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per i quarti di finale del torneo di Basket all’Olimpiade di Tokyo 2020. Gli azzurri saranno chiamati a fare una vera e propria impresa per riuscire a battere la Francia. La selezione transalpina, infatti, è una squadra di rango e schiera un centro del calibro di Rudy Gobert che può fare malissimo all’Italia a rimbalzo, noto punto debole dei ragazzi allenati da coach Meo Sacchetti. La Francia, che possono anche vantare Nando De Colo, Evan Fournier e Nicolas Batum, ... Leggi su sportface (Di martedì 3 agosto 2021)scendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per i quarti di finale del torneo diall’Olimpiade di. Gli azzurri saranno chiamati a fare una vera e propria impresa per riuscire a battere la. La selezione transalpina, infatti, è una squadra di rango e schiera un centro del calibro di Rudy Gobert che può fare malissimo all’a rimbalzo, noto punto debole dei ragazzi allenati da coach Meo Sacchetti. La, che possono anche vantare Nando De Colo, Evan Fournier e Nicolas Batum, ...

