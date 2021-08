LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Zane Weir in finale nel getto del peso, Paolo Dal Molin passa in semifinale nei 110 ostacoli! (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.29 Primo errore per il brasiliano Braz a 5.92 nella finale di salto con l’asta. 14.26 ORO STATI UNITI! Athing Mu domina la gara degli 800 femminili in 1’55?21, record nazionale, argento Gran Bretagna con Keely Hodgkinson, 1’55?88, bronzo Stati Uniti con Raevyn Rogers in 1’56?81. 14.25 Zane Weir! Al terzo lancio l’azzurro supera la norma dei 21.20 con un 21.25 (nuovo personale) e si qualifica DIRETTAmente per la finale. 14.23 Queste le partecipanti: Wang (Cina), Bell (Gran Bretagna), Rogers (Usa), Alemu (Etiopia), Reekie (Gran ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.29 Primo errore per il brasiliano Braz a 5.92 nelladi salto con l’asta. 14.26 ORO STATI UNITI! Athing Mu domina la gara degli 800 femminili in 1’55?21, record nazionale, argento Gran Bretagna con Keely Hodgkinson, 1’55?88, bronzo Stati Uniti con Raevyn Rogers in 1’56?81. 14.25! Al terzo lancio l’azzurro supera la norma dei 21.20 con un 21.25 (nuovo personale) e si qualificamente per la. 14.23 Queste le partecipanti: Wang (Cina), Bell (Gran Bretagna), Rogers (Usa), Alemu (Etiopia), Reekie (Gran ...

