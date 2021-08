LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Ihemeje e Dallavalle in finale del triplo, Desalu nei 200, fuori Bocchi e Infantino. Alle 5.20 Sibilio (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.51 Brume al comando della gara con 6.97! Dopo quattro serie, non si rompe il muro dei sette. 4.49 NULLO PER MIHAMBO E BEKH-ROMANCHUK! Tara Davies fa 6.84: è sesta. 4.46 20.01 per Bednarek! Secondo Martinez, terzo c’è Desalu che stacca un 20.29 che è il record personale stagionale. 4.42 Sesta e penultima batteria dei 200 metri maschili che vede il debutto atteso di Fausto Desalu, a caccia di un accesso in semifinale. 4.39 CROLLA NEL finale Infantino! 20.90 E QUINTA POSIZIONE. Si qualificano per la semifinale il ... Leggi su oasport (Di martedì 3 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.51 Brume al comando della gara con 6.97! Dopo quattro serie, non si rompe il muro dei sette. 4.49 NULLO PER MIHAMBO E BEKH-ROMANCHUK! Tara Davies fa 6.84: è sesta. 4.46 20.01 per Bednarek! Secondo Martinez, terzo c’èche stacca un 20.29 che è il record personale stagionale. 4.42 Sesta e penultima batteria dei 200 metri maschili che vede il debutto atteso di Fausto, a caccia di un accesso in semi. 4.39 CROLLA NEL! 20.90 E QUINTA POSIZIONE. Si qualificano per la semiil ...

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Ihemeje e Dallavalle in finale del triplo fuori Bocchi. Alle 5.20 Sibilio… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si comincia con il salto triplo! Subito tre azzurri in gara! - #Atletica… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si parte alle 2.00 con il triplo alle 5.20 la finale di Sibilio -… - zazoomblog : LIVE Atletica Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: si comincia con il salto triplo! Subito tre azzurri in gara! - #Atletica… -