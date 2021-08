LIVE Atletica, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: batterie e finali 4 agosto, Dal Molin sogna nei 110 hs (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Calendario Olimpiadi 4 agosto – Olimpiadi, italiani in gara mercoledì 4 agosto Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della sesta giornata di gare dell’Atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo. All’Olympic Stadium si assegneranno altri quattro titoli, uno nella prima sessione, quattro nella seconda. Si partirà dalle ore 2 italiane (le 9 giapponesi) con i 100 metri, il salto in lungo e il getto del peso del decathlon, le ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACalendario, italiani in gara mercoledì 4Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale della sesta giornata di gare dell’leggera alledi. All’Olympic Stadium si assegneranno altri quattro titoli, uno nella prima sessione, quattro nella seconda. Si partirà dalle ore 2 italiane (le 9 giapponesi) con i 100 metri, il salto in lungo e il getto del peso del decathlon, le ...

Advertising

Eurosport_IT : Tra atletica, canoa, ciclismo su pista e Italbasket e Italvolley a caccia di un posto in semifinale: tutto quello c… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Giorno 12 con altri 17 titoli in palio tra nuoto di fondo, atletica, skateboard, boxe, sollevamento… - Mora20La : @PotereaiSith Eh, ma il problema è che vado su eventi live, clicco su Polonia-Francia e mi dà l'atletica, da qualun… - ilcirotano : LIVE Olimpiadi, atletica: Weir in finale nel peso. Dal Molin in semifinale nei 110 hs - - queerAndrea : Perché si è interrotta la live su #DiscoveryPlus dell'atletica??? Eravamo nei momenti clou del salto con l'asta!!! #OlimpiadiTokyo2020 -