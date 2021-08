L’Italia vola: è oro nella vela. Beffati di nuovo gli inglesi (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 ago – E’ un’Italia che salta più in alto di tutti, corre più veloce di tutti e “vola” più rapida di tutti. Alle Olimpiadi di Tokyo vinciamo la medaglia d’oro anche nella vela, classe mista Nacra 17. A compiere l’impresa sono Ruggero Tita e Caterina Banti. Quinta medaglia d’oro per L’Italia a questi Giochi Olimpici. Strepitosi i velisti azzurri che hanno dominato le 12 regate di flotta, assicurandosi un vantaggio pressoché incolmabile e gestendo alla grande l’odierna finale. nella vela torniamo finalmente sul podio dopo 13 anni, salendo sul più alto gradino. L’ultima oro italiano fu ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 3 agosto 2021) Roma, 3 ago – E’ un’Italia che salta più in alto di tutti, corre più veloce di tutti e “” più rapida di tutti. Alle Olimpiadi di Tokyo vinciamo la medaglia d’oro anche, classe mista Nacra 17. A compiere l’impresa sono Ruggero Tita e Caterina Banti. Quinta medaglia d’oro pera questi Giochi Olimpici. Strepitosi i velisti azzurri che hanno dominato le 12 regate di flotta, assicurandosi un vantaggio pressoché incolmabile e gestendo alla grande l’odierna finale.torniamo finalmente sul podio dopo 13 anni, salendo sul più alto gradino. L’ultima oro italiano fu ...

