L'Italia vince uno storico oro nella vela con Ruggero Tita e Caterina Banti (Di martedì 3 agosto 2021) È storico anche il quinto oro della spedizione Italiana alle Olimpiadi di Tokyo, conquistato nella vela con l'equipaggio misto uomo-donna della spettacolare classe Nacra 17. Ruggero Tita e Caterina Banti vincono la medal-race nella giornata conclusiva delle regate dei catamarani volanti. L'ultimo oro Italiano nella vela era stato vinto da Alessandra Sensini nel windsurf classe Mistral a Sydney 2004, 21 anni fa. Mentre l'ultima medaglia olimpica nel programma velico mancava ... Leggi su gqitalia (Di martedì 3 agosto 2021) Èanche il quinto oro della spedizionena alle Olimpiadi di Tokyo, conquistatocon l'equipaggio misto uomo-donna della spettacolare classe Nacra 17.vincono la medal-racegiornata conclusiva delle regate dei catamarani volanti. L'ultimo oronoera stato vinto da Alessandra Sensini nel windsurf classe Mistral a Sydney 2004, 21 anni fa. Mentre l'ultima medaglia olimpica nel programma velico mancava ...

Advertising

ItaliaViva : Triste la vita di chi è costretto a tifare contro il proprio Paese. Noi festeggiamo per l'Italia che vince. Il ranc… - rtl1025 : ???? ???? Due ori per l'#Italia ???? ?? Marcell #Jacobs vince i 100 metri ??Gianmarco #Tamberi oro nel salto in alto - Mov5Stelle : L'uomo più veloce del mondo è italiano?? Marcell #Jacobs vince la medaglia d'oro nei 100 metri maschili a #Tokyo2020… - marcoz984 : Insomma quando l'Italia vince si deve o sniffare coca in diretta oppure essere dopati. Quando invece Francia, Inghi… - rosestobecky : RT @Mottalemi: Esco pazza ogni volta che l'Italia vince qualcosa questi escono dalle fogne a scrivere che non possiamo esultare neanche per… -