L’Italia maschile di basket ha perso contro la Francia ed è stata eliminata dalle Olimpiadi (Di martedì 3 agosto 2021) L’Italia maschile di basket è stata battuta 84-75 dalla Francia nei quarti di finale del torneo olimpico ed è stata eliminata. La Francia giocherà in semifinale contro la Slovenia, squadra campione d’Europa in carica. Nell’altra semifinale gli Stati Uniti affronteranno Leggi su ilpost (Di martedì 3 agosto 2021)dibattuta 84-75 dallanei quarti di finale del torneo olimpico ed è. Lagiocherà in semifinalela Slovenia, squadra campione d’Europa in carica. Nell’altra semifinale gli Stati Uniti affronteranno

Advertising

rtl1025 : ???? Alle Olimpiadi di #Tokyo2020 l'Italia è in finale per l'oro dell'inseguimento a squadre maschile di #ciclismo su… - Mov5Stelle : ?? Gianmarco Tamberi vince la medaglia d'oro nel salto in alto maschile a #Tokyo2020! Grazie all'altista 29enne di… - poliziadistato : L'ultima gara di nuoto ????? in piscina a #Tokyo2020 porta all'Italia la medaglia di bronzo??della 4x100 misti maschi… - ilpost : L’Italia maschile di basket ha perso contro la Francia ed è stata eliminata dalle Olimpiadi - rtl1025 : ?? Termina nei quarti di finale l'avventura dell'#Italia nel torneo di #basket maschile delle #Olimpiadi di… -