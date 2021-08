L' Italia del volley eliminata dall' Argentina nei quarti

(Di martedì 3 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) –fuori dal torneo olimpico di pallavolo maschile. Neigli azzurri sono stati battuti 3-2(21-25 25-23 25-22 14-25 15-12). All'non sono bastati i 22 punti di Osmany Juantorena e i 21 di Alessandro Michieletto. “La partita è svoltata nel secondoset, quando pur avendo qualche punto di vantaggio abbiamo iniziato a mettere qualche errore di troppo al servizio” il commento del tecnico dell'ItalGianlorenzo Blengini. “A quel punto loro hanno iniziato a difendere molto rientrando in partita. Nel terzo ci abbiamo messo un attimo ...

Eurosport_IT : Ma cosa hanno fatto i nostri ragazzi, COSA HANNO FATTO?! ?????? L'Italia raggiunge la finale nell'inseguimento stampa… - GiuseppeConteIT : Alle ore 10,25 del #2agosto 1980 a Bologna e a tutta l'Italia veniva inferta una ferita che rimane ancora aperta. A… - PaoloCond : La Francia vale 90 e ha dato 90. L'Italia vale 80 e ha dato 88. Grazie a tutti voi, capitano @NikMelli. L'innesco d…

In particolare, l'App consente di leggere il QR code delle Certificazioni verdi e mostra graficamente al verificatore l'effettiva autenticità e validitàpass, nonché, il nome, il cognome e la ...PAGELLE- ARGENTINA 2 - 3 OLIMPIADI VOLLEY IVAN ZAYTSEV: 4. Doveva essere il capitano trascinatore, ... A metàterzo set viene sostituito da Matteo Piano. - MATTEO PIANO: 5. 4 su 4 in attacco, ...L'Udinese ha raggiunto l'accordo con il Lipsia per il trequartista classe 2002 Samardzic: nel 2020 Paolo Maldini provò a portarlo al Milan.(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Nel 2020 è stata la Germania, tra gli Stati membri dell'Unione europea, il principale produttore di gelato con 642 milioni di ...