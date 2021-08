L’insegnamento ha bisogno della presenza. Lettera (Di martedì 3 agosto 2021) Inviato da Eugenio Tipaldi - L'insegnamento, non meno dell'apprendimento,ha bisogno della relazione in presenza per essere efficace. Infatti "docere" non è un mero travaso di conoscenze,ma uno scambio di domande, di dubbi, di risposte interagenti,e anche uno scambio di emozioni che nella DAD è per forza di cose limitato. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 3 agosto 2021) Inviato da Eugenio Tipaldi - L'insegnamento, non meno dell'apprendimento,harelazione inper essere efficace. Infatti "docere" non è un mero travaso di conoscenze,ma uno scambio di domande, di dubbi, di risposte interagenti,e anche uno scambio di emozioni che nella DAD è per forza di cose limitato. L'articolo .

