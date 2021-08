Licenziati via WhatsApp | la scelta della GKN indigna la politica italiana

(Di martedì 3 agosto 2021) Una breve comunicazione che l’azienda ha ritenuto non fosse il caso fare di persona Continua a far discutere all’internomaggioranza, ladell’azienda Gkn di licenziare i dipendenti approfittandodel governo di non prorogare il blocco straordinario dei licenziamenti varato durante l’emergenza Covid. Una decisione su cui ha sicuramente pesato la pressione L'articolo proviene da Consumatore.com.

Perché un paese in cui vieni licenziato dall'oggi al domanichat, e parliamo di territori sani dal punto di vista economico come l'Emilia e la Toscana, non può dirsi un paese civile . Non è un ...Dopo le denunce dei sindacati sui lavoratori del deposito Logista "chat" , la società Logistic Time Srl spiega di aver incontrato i propri dipendenti il 2 agosto, e "di averli informati della progressiva riduzione delle attività operative nel sito di ...Continua a far discutere all’interno della maggioranza, la scelta dell’azienda Gkn di licenziare i dipendenti approfittando della scelta del governo di non prorogare il blocco straordinario dei licenz ...Continua a far discutere all’interno della maggioranza, la scelta dell’azienda Gkn di licenziare i dipendenti approfittando della scelta del governo di non prorogare il blocco straordinario dei licenz ...