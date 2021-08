Licenziamenti via chat, caso nella maggioranza. Pd: “In ballo diritti e civiltà, governo riferisca”. Ma tutti hanno accettato lo sblocco e la riforma di ammortizzatori e politiche attive non c’è (Di martedì 3 agosto 2021) Il ritardo del ministro del Lavoro Andrea Orlando nel varare la riforma di ammortizzatori e politiche attive, nonostante nel frattempo il governo abbia deciso anche su pressione di Confindustria di non prorogare il blocco dei Licenziamenti, presenta il conto. E diventa un caso nel governo – con uno scaricabarile che coinvolge il titolare dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti – e nel suo stesso partito. La miccia è un nuovo benservito comunicato ai lavoratori via messaggio, stavolta da parte della multinazionale Logista – dopo la brianzola Gianetti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 agosto 2021) Il ritardo del ministro del Lavoro Andrea Orlando nel varare ladi, nonostante nel frattempo ilabbia deciso anche su pressione di Confindustria di non prorogare il blocco dei, presenta il conto. E diventa unnel– con uno scaricabarile che coinvolge il titolare dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti – e nel suo stesso partito. La miccia è un nuovo benservito comunicato ai lavoratori via messaggio, stavolta da parte della multinazionale Logista – dopo la brianzola Gianetti ...

