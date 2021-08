L’estate di Manuela Arcuri tra il Veneto e la Toscana | le FOTO delle sue vacanze

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 3 agosto 2021)si gode la sua estate. L’attrice ha da poco tempo fatto il suo ritorno sul piccolo schermo in un nuovo docu-film sbarcato sulla piattaforma online di Amazon Prime Video, I luoghi della speranza. Era da tempo che l’ex di Gabriel Garko non compariva in nuovi film o serie tv, ma finalmente ce l’ha … L'articoloditra ile la: lesueproviene da Velvet Gossip.