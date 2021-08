“Lei sarà dispensato dal lavoro”: azienda di Bologna licenzia 90 persone con un messaggio Whatsapp (Di martedì 3 agosto 2021) Bologna, azienda licenzia 90 persone con un messaggio su Whatsapp “Da lunedì 2 agosto lei sarà dispensato dall’attività lavorativa”: è il messaggio che 90 persone, dipendenti di Logista, multinazionale monopolista nella distribuzione del tabacco la cui sede si trova a Bologna, si sono viste recapitare su Whatsapp la sera di sabato 31 luglio. A denunciare l’accaduto è il sindacato Si Cobas: “Molti di loro sono in ferie. Nessuno di loro in questi due anni di pandemia si era mai fermato a ... Leggi su tpi (Di martedì 3 agosto 2021)90con unsu“Da lunedì 2 agosto leidall’attività lavorativa”: è ilche 90, dipendenti di Logista, multinazionale monopolista nella distribuzione del tabacco la cui sede si trova a, si sono viste recapitare sula sera di sabato 31 luglio. A denunciare l’accaduto è il sindacato Si Cobas: “Molti di loro sono in ferie. Nessuno di loro in questi due anni di pandemia si era mai fermato a ...

