Le migliori borracce termiche da portare con te | per acqua sempre fresca!

Leggi su dilei

(Di martedì 3 agosto 2021) Con il caldo torrido di queste settimane è diventato indispensabilecon tefresca, per evitare di disidratarti. In ufficio, in spiaggia, in palestra e durante tutti gli spostamenti che ti capita di fare durante il giorno, la borraccia termica è diventata essenziale. Ti permette di mantenere fresca per molte ore l’al suo interno a differenza della bottiglietta di plastica che ha un’autonomia limitata, soprattutto quando le temperature esterne sono alte come in questo periodo. Inoltre, la borraccia è una scelta ecologica, non inquini utilizzandola e riduci la tua produzione di rifiuti di ...