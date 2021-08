Le imprese puntano sulla Generazione Z per la ripartenza (Di martedì 3 agosto 2021) (di Andrea Guarini, Responsabile Comunicazione e Faculty Master ISTUD) I giovani sono stati sicuramente uno degli anelli deboli del mercato del lavoro dell’ultimo anno e mezzo, non solo nel nostro Paese. L’OCSE ha registrato dallo scoppiare della pandemia una diminuzione del 26% del totale ore lavorate da parte degli under 30 rispetto al 15% di adulti e anziani. Molti, occupati in settori precari, hanno perso il posto, e tanti altri che si stavano affacciando al primo impiego “freschi di titolo”, hanno fatto grande fatica a inserirsi, in un contesto di posti vacanti limitati. Queste considerazioni, unite al problema del mismatch delle competenze tra formazione scolastica e universitaria e ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 3 agosto 2021) (di Andrea Guarini, Responsabile Comunicazione e Faculty Master ISTUD) I giovani sono stati sicuramente uno degli anelli deboli del mercato del lavoro dell’ultimo anno e mezzo, non solo nel nostro Paese. L’OCSE ha registrato dallo scoppiare della pandemia una diminuzione del 26% del totale ore lavorate da parte degli under 30 rispetto al 15% di adulti e anziani. Molti, occupati in settori precari, hanno perso il posto, e tanti altri che si stavano affacciando al primo impiego “freschi di titolo”, hanno fatto grande fatica a inserirsi, in un contesto di posti vacanti limitati. Queste considerazioni, unite al problema del mismatch delle competenze tra formazione scolastica e universitaria e ...

Advertising

AdmGov : RT @CamCom_gov: Firmata intesa tra Agenzia delle Dogane e @cciaaumbria per favorire le #imprese che puntano ai #mercatiesteri promuovendo l… - CamCom_gov : Firmata intesa tra Agenzia delle Dogane e @cciaaumbria per favorire le #imprese che puntano ai #mercatiesteri promu… - PromosItalia : RT @cciaaumbria: #internazionalizzazione Appena firmato il Protocollo d'Intesa tra @AdmGov e @cciaaumbria per sostenere le imprese che punt… - cciaaumbria : #internazionalizzazione Appena firmato il Protocollo d'Intesa tra @AdmGov e @cciaaumbria per sostenere le imprese c… -