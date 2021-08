Lazio, Sarri costruisce la sua squadra: scelto il nuovo capitano (Di martedì 3 agosto 2021) Maurizio Sarri si è presentato alla Lazio con le idee molto chiare: essere competitivi fin da subito. Sul mercato i biancocelesti stanno agendo razionalmente, anche se cedere è difficile per tutti. Per questo, l’allenatore toscano sta lavorando molto coi giocatori a disposizione e ha scelto il nuovo capitano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ciro Immobile sarà il nuovo capitano della Lazio. Dopo gli ultimi anni in cui si sono alternati Lulic e Radu, adesso la punta italiana eredita la fascia. Questa decisione è frutto di un feeling speciale nato ... Leggi su rompipallone (Di martedì 3 agosto 2021) Mauriziosi è presentato allacon le idee molto chiare: essere competitivi fin da subito. Sul mercato i biancocelesti stanno agendo razionalmente, anche se cedere è difficile per tutti. Per questo, l’allenatore toscano sta lavorando molto coi giocatori a disposizione e hail. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ciro Immobile sarà ildella. Dopo gli ultimi anni in cui si sono alternati Lulic e Radu, adesso la punta italiana eredita la fascia. Questa decisione è frutto di un feeling speciale nato ...

Advertising

LaziomaniaCM : RT @guru_mercato: Novità, novità, novità???? A 20 retweet pubblico tutto. #Calciomercato #SerieA #Lazio #Sarri #Lotito #Tare #GuruIsOnFire - Gia37428511 : RT @guru_mercato: Novità, novità, novità???? A 20 retweet pubblico tutto. #Calciomercato #SerieA #Lazio #Sarri #Lotito #Tare #GuruIsOnFire - CorSport : #Lazio, #Sarri porta Correa in Germania: tagliati Fares e Durmisi - Ftbnews24 : ????? #Lazio, Sarri boccia Fares: cessione in vista? #Lazio verso #SerieA #UEL - guru_mercato : #Calciomercato, vicina la fumata bianca per Filip #Kostic. Le parti si sono avvicinate, prestito oneroso con obblig… -