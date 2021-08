Lazio | Acerbi |  «Sarri ha già vinto Vogliamo la Champions League»

(Di martedì 3 agosto 2021) Francescoha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro di Marienfeld: le sue parole ai canali ufficiali dellaFrancescoha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro di Marienfeld. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni dei canali ufficiali della– «Le sedute sono molto intense e molto diverse dal lavoro di Inzaghi. Mi piace moltissimo, lo dissi al mister quando mi chiamò. Siamo tutti entusiasti, carichi per la nuova stagione. Con lui siamo felici, lo seguiamo a spada tratta, quindi per noi è ottimo. Lui vuole una linea a quattro molto stretta. Dobbiamo essere ...

e ladi Sarri "Come abbiamo sempre dimostrato, gli allenatori che hanno vinto sanno come farlo. Obiettivo? Tornare in Champions, senza porci limiti. La cosa importante è lavorare, come ...Mercoledì 4 agosto alle ore 18.30 , ladisputerà un'amichevole contro i tedeschi del Meppen (squadra di terza serie) a Marienfeld, ...- 7 agosto) dove si sono aggregati i campioni d'Europa...Le parole del difensore biancoceleste, fresco campione d’Europa, dopo i primi giorni agli ordini di Maurizio Sarri ...Si è aggregato al gruppo dopo la fantastica impresa con la maglia dell'Italia. C'è anche Francesco Acerbi tra i protagonisti della nuova Lazio, che sta svolgendo la seconda ...