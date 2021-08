Lavapiatti trovato morto in hotel. E' giallo: 'Ferite su testa e corpo' (Di martedì 3 agosto 2021) Per i familiari le Ferite riscontrate dal medico legale a nuca, testa, occhio e ginocchia non sarebbero compatibili con una morte dovuta a cause naturali. Come meritano di essere approfonditi il fatto ... Leggi su leggo (Di martedì 3 agosto 2021) Per i familiari leriscontrate dal medico legale a nuca,, occhio e ginocchia non sarebbero compatibili con una morte dovuta a cause naturali. Come meritano di essere approfonditi il fatto ...

