Lavapiatti morto a Sorrento, i figli: “Se ci sono testimoni si facciano avanti” (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – “Se ci sono altri testimoni, si facciano avanti. Vogliamo sapere la verità”. È il grido d’allarme dei figli di Francesco Cioffi, 63 anni originario di Castellammare di Stabia trovato privo di vita sabato sera da alcune persone (già ascoltate dagli inquirenti) nell’area parcheggio riservata ai dipendenti dell’Atlantic Palace, hotel di Sorrento dove l’uomo lavorava come Lavapiatti. A riportarlo nell’edizione odierna è Il Mattino, che ha anticipato la vicenda Per provare a dare risposte agli interrogativi dei ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – “Se cialtri, si. Vogliamo sapere la verità”. È il grido d’allarme deidi Francesco Cioffi, 63 anni originario di Castellammare di Stabia trovato privo di vita sabato sera da alcune persone (già ascoltate dagli inquirenti) nell’area parcheggio riservata ai dipendenti dell’Atlantic Palace, hotel didove l’uomo lavorava come. A riportarlo nell’edizione odierna è Il Mattino, che ha anticipato la vicenda Per provare a dare risposte agli interrogativi dei ...

