Latina Daspo 'Willy' per tre giovani: cosa è successo (Di martedì 3 agosto 2021) La Polizia di Latina ha adottato il provvedimento di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento nei confronti di tre giovani. Gli stessi di anni 18 già noti alle Forze dell'Ordine, insieme a un altro soggetto di 20 anni, si sono resi autori di un episodio che ha messo in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica nel parcheggio adiacente la zona pub: i tre hanno minacciato gravemente una ragazza, costringendola a fuggire e sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di minacce. Inoltre B.M., qualche giorno prima, si era reso autore di un altro episodio avvenuto all'esterno di un pub ubicato in questo centro: ...

