Latina, arrestato per detenzione di armi e munizioni, nell'arsenale anche un cannone da guerra (Di martedì 3 agosto 2021) Custodiva un terreno nel quale erano occultate armi, munizioni e polvere da sparo. Una vera e propria "Santabarbara" scoperta dalla Guardia di Finanza a Fondi, in un'area di circa... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 3 agosto 2021) Custodiva un terreno nel quale erano occultatee polvere da sparo. Una vera e propria "Santabarbara" scoperta dalla Guardia di Finanza a Fondi, in un'area di circa...

