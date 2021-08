L'argento di Tokyo Zazzeri derubato a Firenze della borsa con i ricordi olimpici (Di martedì 3 agosto 2021) Dal sogno vissuto a Tokyo all'incubo del rientro a Firenze. Lorenzo Zazzeri, medaglia d'argento nella 4x100 stile libero di nuoto, è stato derubato di fronte alla piscina Bellariva dove era andato a ... Leggi su globalist (Di martedì 3 agosto 2021) Dal sogno vissuto aall'incubo del rientro a. Lorenzo, medaglia d'nella 4x100 stile libero di nuoto, è statodi fronte alla piscina Bellariva dove era andato a ...

