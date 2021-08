L’America vuole riaccendere internet a Cuba. E annuncia nuove sanzioni contro il regime (Di martedì 3 agosto 2021) Non ci sono dubbi: l’amministrazione del presidente americano Joe Biden non ha intenzione di allentare le pressioni contro il regime Cubano. Secondo i media americani, alla Casa Bianca è in discussione un piano per imporre nuove sanzioni contro il governo castrista. La Cnn sostiene di avere avuto la conferma da un funzionario dell’amministrazione Biden, il quale ha spiegato che l’approvazione delle nuove misure arriverà dopo l’incontro con un gruppo di leader Cubano-americani. Questo importante incontro avviene alcune ... Leggi su formiche (Di martedì 3 agosto 2021) Non ci sono dubbi: l’amministrazione del presidente americano Joe Biden non ha intenzione di allentare le pressioniilno. Secondo i media americani, alla Casa Bianca è in discussione un piano per imporreil governo castrista. La Cnn sostiene di avere avuto la conferma da un funzionario dell’amministrazione Biden, il quale ha spiegato che l’approvazione dellemisure arriverà dopo l’incon un gruppo di leaderno-americani. Questo importante inavviene alcune ...

