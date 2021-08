La verità di Kikò Nalli dopo la rivelazione di Ambra Lombardo | “Non amo la mia ex ma ci stimiamo reciprocamente”

Advertising

infoitcultura : Kikò Nalli, la verità su Tina: Ambra sbugiardata e annuncio nuova fidanzata -

Ultime Notizie dalla rete : verità Kikò

LadiNalli "è un uomo buono. Innamorato dei suoi figli e forse, in fondo in fondo, ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie" ha dichiarato Ambra scatenando la reazione di ...Esordisce cosìsu Instagram, dove tramite una serie di Stories ha replica ad Ambra. 'Non è vero che amo la mia ex moglie, assolutamente no - ha aggiunto - . Io non la amo, ma ci stimiamo ...