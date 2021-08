La vaccinazione mista è più efficace della doppia dose di AstraZeneca (Di martedì 3 agosto 2021) Far seguire a una prima dose di Vaxzevria, il vaccino a vettore adenovirale di AstraZeneca, una seconda dose di vaccino a mRna, genererebbe una risposta immunitaria migliore rispetto alle canoniche due dosi dello stesso vaccino. È quanto emerge dalle nuove raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) sull’uso del vaccino prodotto dalla compagnia biotech inglese. Analizzando gli studi condotti fino ad oggi, infatti, la vaccinazione eterologa mostra livelli di anticorpi neutralizzanti più alti e risposte dei linfociti più elevate. L’effetto, tuttavia, è riscontrabile solo quando la prima ... Leggi su wired (Di martedì 3 agosto 2021) Far seguire a una primadi Vaxzevria, il vaccino a vettore adenovirale di, una secondadi vaccino a mRna, genererebbe una risposta immunitaria migliore rispetto alle canoniche due dosi dello stesso vaccino. È quanto emerge dalle nuove raccomandazioni dell’Organizzazione MondialeSanità (OMS) sull’uso del vaccino prodotto dalla compagnia biotech inglese. Analizzando gli studi condotti fino ad oggi, infatti, laeterologa mostra livelli di anticorpi neutralizzanti più alti e risposte dei linfociti più elevate. L’effetto, tuttavia, è riscontrabile solo quando la prima ...

