La storia di Marco, il ragazzo che sfidò i no vax in piazza: 'La libertà individuale non può ostacolare quella collettiva' (Di martedì 3 agosto 2021) 'Dovevo accompagnare la mia fidanzata dall'estetista e mi sono ritrovato davanti a questa folla di persone'. Inizia così il racconto di Marco Natali , il ragazzo che nei giorni scorsi ha sfidato in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 3 agosto 2021) 'Dovevo accompagnare la mia fidanzata dall'estetista e mi sono ritrovato davanti a questa folla di persone'. Inizia così il racconto diNatali , ilche nei giorni scorsi ha sfidato in ...

Advertising

Tg1Rai : La storia di #Marco, il figlio 20enne di un medico morto a Lodi per #COVID19 che ha sfidato in piazza i no vax. - fanpage : “Uno di loro mi ha detto che devo tacere perché non ho capito niente”. Altri, invece, l’hanno insultato. Marco, 22e… - RaiPremium : Alle 21.20 per il ciclo #Innovatori 'Volare - La grande storia di Domenico Modugno' con Giuseppe Fiorello, Kasia Sm… - bonaccorso_vito : RT @ElioLannutti: Puglisi il velocista/1. “Primo oro italiano della storia nei 100 metri, con Draghi premier? Coincidenze? Non credo” (Ricc… - marco_1991_25 : RT @Eurosport_IT: IRMA, SEI NELLA STORIA ?????? Ecco la prima medaglia olimpica della storia del pugilato femminile italiano: bravissima Irma… -